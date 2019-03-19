النيابة العامة تفوز بدرع الحكومة الذكية لعام 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت النيابة العامة درع الحكومة الذكية لعام 2019م، وذلك عن تطبيق (دليل الأنظمة) الذي يعد مرجعا لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء، من خلال توفير المعلومة وعرض أنظمة المملكة بطريقة مبسطة تلبي احتياج المهتمين بالأنظمة كافة، إضافة إلى توفير خاصية البحث وإمكانية غير محدودة للمفضلة لتمكين المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقا.

ودشن النائب العام الشيخ سعود المعجب، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان أخيرا تطبيق "دليل الأنظمة" على منصتي الأندرويد وios الذي يأتي في إطار حرص النيابة على توفير المعلومة لمختلف شرائح المجتمع.

يذكر أن جائزة درع الحكومة الذكية العربية الذي سيقام بتاريخ 25 مارس 2019 بمدينة القاهرة وبرعاية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد، تمنح من قبل أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية للحكومات والمؤسسات الرسمية في الدول العربية، بهدف تعزيز وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الالكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، وتقديم خدمات تسهم في خلق بيئة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع العمل الحكومي.