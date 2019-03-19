الكلية التقنية الدولية تحتفي بتخرج 100 طالب بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

احتفلت الكلية التقنية الدولية بمكة المكرمة أمس بحفل التخرج الـ6 ويوم التوظيف، بمشاركة نحو 100 طالب حصلوا على شهادات دبلوم ودبلوم مشارك في تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال والصحة المهنية والسلامة والتصميم الجرافيكي، بحضور أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركات وإدارة الأعمال الصغيرة وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الحفل تسليم مدير الجامعة الدكتور فيصل عرين والمدير المشارك السيد جرانت ماكدونالد جوائز التميز لطلاب برنامج الماجستير، وجائزة العميد للمساهمة الاستثنائية للطالب في الحياة الجامعية والنجاح الأكاديمي.

وقال العرين أتيحت للطلاب الحاليين والخريجين فرصة للالتقاء والتواصل مع قادة الصناعة الرئيسيين واستكشاف خيارات التوظيف، والمشاركة مع الجمهور بالعام الدراسي الحالي، حيث تخرج من الكلية 79 طالبا بدرجة الدبلوم، منهم 82% من العاملين فعليا. وأكمل طلاب الكلية نحو 54,000 ساعة تدريب مع أرباب العمل، وجاءت نسبة نمو الكلية نحو 24% لتعزيز الاتصالات مع الصناعة ونجاح الطلاب، منوها بتوقيع 18 مذكرة تفاهم مع الصناعة لخدمة الطلاب.