السعودية | السعودية.. إنشاء مجمع ملكي للفنون والموسيقى والتمثيل

شكرا لقرائتكم السعودية.. إنشاء مجمع ملكي للفنون والموسيقى والتمثيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خطوة مهمة تخدم الحركة الثقافية والفنية في السعودية أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء مشروع (حديقة الملك سلمان) بمساحة 13.4 كيلومتر مربع وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، لتشكل أكبر حدائق المدن في العالم.

ويأتي هذا المشروع ضمن 4 مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال.

وتشتمل الحديقة على (مجمع ملكي للفنون) يقام على مساحة تزيد على 400 ألف متر مربع، يضم مسرحاً وطنياً بسعة 2500 مقعد، و5 مسارح مغلقة متنوعة الأحجام، ومسرحا خارجيا في الهواء الطلق يستوعب 8 آلاف مشاهد، إلى جانب مجمع للسينما يضم ثلاث قاعات، وأكاديميات ومعاهد للفنون: (أكاديمية الفنون البصرية، أكاديمية فنون التمثيل، معهد الفنون، ومعهد الموسيقى) ومركز تعليمي يعنى بتنمية مواهب الأطفال.

كما تضم حديقة الملك سلمان مناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها على 9.3 مليون متر مربع، تشمل: (حديقة بالطراز الإسلامي، حدائق عمودية، حديقة المتاهة الزراعية، محمية الطيور والفراشات) إضافة إلى مسار دائري للمشاة بطول 7.5 كيلو متر، ومنطقة "الوادي" التي تتوسط الحديقة بمساحة 800 ألف متر مربع، ومجموعة من العناصر المائية والمعالم والأيقونات الفنية.