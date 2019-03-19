من هو خالد العنزي الذي يحتفل به المغردون في السعودية الآن الذي فاز في مسابقة تحدي المعرفة

تحدث اليوم الكثير من مغردي الكويت عن الطالب خالد العنزي بل أن اسم هذا الطالب قد ظهر في التغريدات الأكثر من حيث إعادة النشر، ولذلك سأل الكثير من المغردين من هو خالد العنزي، هو طالب سعودي استطاع بعد تعب أن يحقق نجاح كبير جدا لم يحققه أي طفل أخر في المملكة السعودية، وأصبح اسمه يتداوله الكثير في تويتر، وخارج تويتر، وأصبح ما فعله هو حلم الكثير من الطلاب في نفس المرحلة العمرية التي يمر بها الطالب خالد العنزي.

ماذا فعل خالد العنزي

خالد العنزي استطاع الحصول على المركز الأول في مسابقة تحدي المعرفة، هي مسابقة العلوم، والرياضيات، وقد حصل هذا الطالب الرائع على وسام مرشح الجمهور، وقد أشادت الكثير من القيادات التعليمية في المملكة بما حققه هذا الطالب، وقالوا أن ما فعله يمكن أن يكون حافز رائع جدا لجميع الطلاب في جميع المراحل.

الاحتفال بالطالب خالد العنزي ظهر بقوة في تويتر، ظهر هاشتاق باسم الطالب، كتب فيه الكثير من المغردون رسائل، وتغريدات لتهنئة أسرة الطالب بما حققه خالد من نجاح، مسابقة تحدي المعرفة التي فاز فيها خالد العنزي هي مسابقة تقدمها وزارة التربية، والتعليم لجميع الطلاب لتحفيز الطلاب لتحقيق نتائج أفضل، وقد لاقت هذه المسابقة الكثير من القبول لدى الطلاب، وأولياء الأمور في جميع مناطق المملكة السعودية.