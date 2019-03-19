موعد صرف حساب المواطن 1440 دفعة شهر أبريل 2019 بالهجري والميلادي

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن موعد صرف حساب المواطن كل شهر، وقد أصبح برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التى تدعم المواطن السعودى وتساعده فى التصدى لكل الأعباء الإقتصادية التى يتحملها.

فقد أصدرت المملكة العربية السعودية هذا البرنامج بالأساس لمحاولة التخفيف على المواطنين السعوديين من أى عبء اقتصادى محتمل حدوثه في ظل طريقها لرؤية 2030 التي بها الكثير من الإجراءات الإقتصادية التى ستزيد أسعار السلع والمواد التموينية والبترولية على أثرها، ونوضح لكم فى هذا المقال عبر “عرب نيوز” تاريخ صرف حساب المواطن شهرياً بالتقويم الميلادي والهجري، فتابعونا.

موعد صرف حساب المواطن

كان برنامج حساب المواطن حريص من البداية على التواصل من المواطنين بعدة طرق منها التواصل عبر الهاتف الجوال أو من خلال موقعه الإلكترونى الرسمى على شبكة الإنترنت، وأخيراً من خلال قناته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعى “تويتر”، ويقوم على إدارة القناة فريق من الدعم الفنى الذى يرد على كافة أسئلتك فى الحال، وقد خصص برنامج حساب المواطن ميعاد محدد للحصول على الدعم للشهر الحالي والتسجيل للحصول على الدعم للشهر القادم وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وما يوافقه فى الشهور الهجرية.

الموقع الرسمى لتسجيل حساب المواطن

بإمكانك استخدام موقع برنامج حساب المواطن على شبكة الإنترنت فى أكثر من خدمة، حيث يُمكنك استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية بالإضافة إلى إمكانية التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم ناهيك عن إمكانية تقديم إعتراض على قيمة الدعم من خلاله، وغيرها من الخدمات.