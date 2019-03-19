طريقة التسجيل فى حساب المواطن السعودي بالخطوات

يبحث الكثير عن طريقة التسجيل في حساب المواطن، ويُعد برنامج حساب المواطن أحد أكثر برامج الدعم الأكثر شعبية فى المملكة العربية السعودية، فقد كانت فكرة البرنامج من الأساس هي الوقوف بجانب الفئات التى من الممكن أن تتضرر فى ظل الإصلاحات الإقتصادية الكثيرة التى تقوم بها الحكومة السعودية لتسير في إتجاه تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم فى هذا المقال لكل المواطنين السعوديين الذى ينطبق عليهم شروط الدعم طريقة التسجيل فى حساب المواطن خطوة بخطوة، فتابعونا.

طريقة التسجيل فى حساب المواطن

أعددنا لكم بالخطوات التفصيلية كيفية التسجيل فى برنامج حساب المواطن لكي تستفيد الأسر السعودية المُنطبقة عليها الشروط، والخطوات كالتالى: