، الدويش لرتبة رئيس رقباء بحرس الحدود ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلد مساعد مدير الإدارة العامةللشؤون الهندسية بالمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد المهندس محمد فريد حواري، في مكتبه اليوم الرقيب أول محمد عبدالعزيز الدويش رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور قرار المدير العام لحرس الحدود بترقيته لرتبة رئيس رقباء.

وكان ذلك بحضور مدير إدارة التشغيل والصيانة العقيد المهندس مازن بن عبد الله الأنصاري، والرائد المهندس حمد جاسر الدرع.

الدويش عبَّر عن شكره لله - عز وجل - سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.