، "أورام جازان": تم تحضير 4624 جرعة خلال 2018 ولدينا حالات شفيت ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد المستفيدين بخدمات المركز منذ افتتاحه ١٢١٠٠ مريض

شهد مركز الأورام وأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المرضى منذ افتتاحه في عام ٢٠١٥، حيث بلغ العدد الإجمالي للمرضى المستفيدين بكافة الخدمات المقدمة من داخل المملكة وخارجها منذ افتتاحه حتى الآن ١٢١٠٠ مريض، ويعتبر مركز الأورام وأمراض الدم الوحيد بالمنطقة الذي يقدم خدمات متكاملة وتخصصية لمرضى الأورام وأمراض الدم.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مركز الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر الدكتور إبراهيم مدخلي، أنه بالمقارنة منذ ٣ سنوات وحتى الآن يعد الوضع أفضل بكثير مما كان عليه فيما يتعلق بالوعي الصحي لدى المواطنين، وذلك في المبادرة بالكشف المبكر والتشخيص، حيث أصبحت ثقافة متواجدة لديهم ونعمل على تعزيز ودعم هذه الثقافة.

وبين "المدخلي" أن خدمة الأورام وأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان بدأت في أكتوبر سنة 2015 حيث كانت عدد أسرة التنويم 10 أسرة، فيما كانت أسرة عناية اليوم الواحد 7 أسرة، مشيراً إلى أن الطاقم كان يحتوي على ثلاثة أطباء وثلاثة صيادلة و١٤ ممرضاً وممرضة، فيما بلغ حينها عدد المراجعين للقسم بمتوسط 50 مريضاً في الشهر لقسم الأورام و50 مريضاً لأمراض الدم.

وأضاف: تم بعد ذلك العمل على تطوير القسم ورفع كفاءته على جميع الأصعدة من حيث الطاقة الاستيعابية والكوادر البشرية والخدمات المساندة، كما تم دعم القسم بالاحتياجات اللازمة من ملازم طبية, أدوية متقدمة وفحوصات مخبرية.

وتابع: في عام ٢٠١٨ بلغ عدد الكادر العامل في القسم ١٥ أخصائياً واستشاري أورام وأمراض الدم و٧ صيادلة وفنيي الصيدلة و٣٥ ممرضاً وممرضة.

وقال الدكتور المدخلي إنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة ارتفعت عدد الأسرة للتنويم حيث بلغت 29 سريراً، فيما بلغت عدد الأسرة لعناية اليوم الواحد 34 سريراً، كما أن عدد المراجعين والزائرين لقسم الأورام في 2018 أكثر من 6300 بواقع (350 شهرياً، بينما قسم أمراض الدم بلغ أكثر من 8500 بواقع 650 مريضاً شهرياً.

وعن تحضيرات أدوية مرضى الأورام، قال رئيس قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى الصيدلي عمرو خردلي لـ "الخليج 365" إن الجرعات العلاجية للمرضى في عام ٢٠١٦ تم تحضير 2350 جرعة علاجية وفي عام ٢٠١٧ تم تحضير 3772 جرعة علاجية وفي عام 2018 تم تحضير 4624 علاجية بواقع 16-19 جرعة خلال يوم عمل واحد.

واختتم بأن منسوبي قسم الأورام وأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر يتطلعون لأن يكون المركز رائداً في المناطق الجنوبية للمملكة, لتقديم خدمات صحية متكاملة توازي المقدمة في المراكز المتخصصة وذلك لمواكبة الاحتياج, وتحقيق تطلعات المرضى، فيما يطمح المركز بالعمل بروح الفريق الواحد حيث إنه هو العنصر الأهم خلف نجاح المركز في وقت قياسي, والاستخدام الأمثل للموارد, والدعم المقدم من الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030.