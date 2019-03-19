، "مستشفى المخواة" بلا كهرباء لساعتَيْن.. و"صحة الباحة": عُطل بالمولدات وتم إصلاحه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تطبيق خطة للإخلاء.. ولم يتم نقل أية حالات

تسبَّب عُطل في انقطاع الكهرباء عن مستشفى المخواة لساعتَيْن دون عمل المولدات الاحتياطية أيضًا، التي طال العُطل تمديداتها.

وقالت "صحة الباحة" في بيان لها: "تود صحة الباحة أن تفيد بحدوث عُطل، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مستشفى المخواة العام في تمام الساعة الـ11:30 من صباح اليوم الثلاثاء، واستمر لمدة ساعتين. علمًا بأن المولدات الاحتياطية بدأت بالعمل مباشرة، ولكن العطل طال الكيبل المغذي لها؛ وهو ما استدعى إيقافها مباشرة من فِرق الصيانة، وتم إصلاح العطل ولله الحمد، وعودة الكهرباء لجميع أقسام المستشفى".

وأضافت: "تود صحة الباحة أن توضح أنه تم تطبيق خطة للإخلاء بمشاركة المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام، ومتابعة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، ومحافظ محافظة المخواة، ومشاركة إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الباحة، وشركة الكهرباء، والجهات الأمنية بالمحافظة".

وأشارت إلى أنه بفضل من الله لم يتم نقل حالات؛ وذلك لعدم وجود حالات طارئة تستوجب نقلها إلى مستشفيات المنطقة التي كانت على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات في حالة نقلها.