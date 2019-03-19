، وزير البيئة: مشروعات خادم الحرمين للرياض ستجعلها أجمل مدن العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - البالغة تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إطلاق المشروعات النوعية في مدينة الرياض، البالغة تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال.

وقال الوزير الفضلي في تصريح صحفي: "إن هذه المشروعات الكبرى ستغيّر مدينة الرياض بشكل كبير، وستجعلها من أجمل مدن العالم، إلى جانب إسهامها في رفع معدلات الأشجار إلى أعداد غير مسبوقة في السعودية، ورفع المساحات المطلوبة من منظمة الصحة العالمية من 9 إلى 28 مترًا مربعًا.

وأبدى الفضلي سعادته بتوافق إطلاق هذه المشروعات مع فعالية "أسبوع البيئة السعودي 2019"، وتوقّع الكثير من المشروعات التي ستعم مختلف مناطق السعودية، وبارك للجميع هذه المشروعات.