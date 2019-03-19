، "دوري ذكاء".. أول دوري تقني رياضي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عنه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن إطلاق أول دوري تقني رياضي بعنوان"هاكاثون دوري ذكاء" بالشراكة مع مركز الدراسات المتقدّمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء" وبدعم ورعاية من وزارة الاتصالاتوتقنية المعلومات.

وسيقام دوري ذكاء بتاريخ 29 مارس الحالي في العاصمة الرياض، ويجتمع فيه 150 فريقًا من المبرمجين ومحلّلي البياناتليتنافسوا فيما بينهم على تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي معتمدين بذلك على البيانات المتوافرة عن فرق دوري كأسالأمير محمد بن سلمان ولاعبيهم ونتائج المباريات للتوقع بمخرجات مباريات الدوري السعودي المتبقية.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي (A.I.) والتعلم الآلي، القدرة على تحليل البيانات الضخمة المتعلّقة بنتائج الفرق وأداء اللاعبينوغيرها من البيانات التي يتم جمعها في مباريات كرة القدم بالدوري، ويستطيع محللو البيانات استخدام تلك البيانات لبناءوتطوير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج مباريات كرة القدم مثل فوز أحد الفريقين أو تعادلهما.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن "الهاكاثون يأتي انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة2030 التي من أولوياتها تنمية القدرات واستقطاب الكفاءات والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي".

وبيّن أن "الفرق ستتنافس خلال يوم واحد في غضون 12 ساعة، على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج باقي مبارياتالدوري السعودي لهذا الموسم، وبمجرّد أن يسلّم الفريق النتائج المتوقّعة لكل مباراة لن يسمح بأي تعديل أو تغيير للعمل النهائي".

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد متعب القنّي أن الهاكاثون يأتي "إيمانًا منّا في الاتحاد وشركائنا بأهمية جذب وتنميةالكوادر العلمية الوطنية"، موضحًا: "ولأن كرة القدم هي الرياضة المفضّلة في المملكة، وجدنا ذلك فرصة عظيمة لدعم جهودنا فيدعم أبناء وطننا في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030".

وستستخدم الفرق المشاركة في الهاكاثون، البيانات الخاصّة بفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولاعبيهم ونتائج المبارياتلتوقع نتائج مباريات الجولات المتبقّية من الدوري، وبعد انتهاء كل جولة سيتم الإعلان عن نتائج التوقعات والفرق المشاركة التيحقّقت أعلى نسب في الدقّة، وسيتم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بالمنافسة في يوم مباراة تتويج الفائز بالدوري لهذا العام،علماً ان الجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي، ويأتي الهاكاثون برعاية من الهيئة العامة للرياضة ورابطةالدوري السعودي للمحترفين.