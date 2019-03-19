، "شهد" تخطف نجومية اليوم التاسع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

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انطلقت اليوم تاسع أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "الثنايا"، من مسافة ثمانية كيلومترات، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وحققت "شهد" العائدة ملكيتها إلى الإماراتي محمد بن زايد المنصوري، أفضل توقيت زمني في الأشواط العامة لفئة "الثنايا بكار"، بواقع 12،40 في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل عبدالله بن سعيد المري عن أن ميدان الملك عبدالعزيز للهجن عمل على تجهيز أرضية الميدان، وفق أسس لضمان تحقيق تواقيت مميزة تنعكس على قوة التنافسية، في ظل وجود مطايا ذات نوعية مميزة.
وأشار إلى أن الحفل الختامي لرموز الزمول والحيل ينطلق السبت المقبل في كرنفال كبير برعاية كريمة من القيادة الرشيدة.
"شهد" تخطف نجومية اليوم التاسع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
انطلقت اليوم تاسع أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "الثنايا"، من مسافة ثمانية كيلومترات، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وحققت "شهد" العائدة ملكيتها إلى الإماراتي محمد بن زايد المنصوري، أفضل توقيت زمني في الأشواط العامة لفئة "الثنايا بكار"، بواقع 12،40 في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل عبدالله بن سعيد المري عن أن ميدان الملك عبدالعزيز للهجن عمل على تجهيز أرضية الميدان، وفق أسس لضمان تحقيق تواقيت مميزة تنعكس على قوة التنافسية، في ظل وجود مطايا ذات نوعية مميزة.
وأشار إلى أن الحفل الختامي لرموز الزمول والحيل ينطلق السبت المقبل في كرنفال كبير برعاية كريمة من القيادة الرشيدة.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
07:33 PM
"المري": الحفل الختامي لرموز الزمول والحيل ينطلق السبت برعاية القيادة الرشيدة
انطلقت اليوم تاسع أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "الثنايا"، من مسافة ثمانية كيلومترات، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وحققت "شهد" العائدة ملكيتها إلى الإماراتي محمد بن زايد المنصوري، أفضل توقيت زمني في الأشواط العامة لفئة "الثنايا بكار"، بواقع 12،40 في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لنادي الإبل عبدالله بن سعيد المري عن أن ميدان الملك عبدالعزيز للهجن عمل على تجهيز أرضية الميدان، وفق أسس لضمان تحقيق تواقيت مميزة تنعكس على قوة التنافسية، في ظل وجود مطايا ذات نوعية مميزة.
وأشار إلى أن الحفل الختامي لرموز الزمول والحيل ينطلق السبت المقبل في كرنفال كبير برعاية كريمة من القيادة الرشيدة.
، "شهد" تخطف نجومية اليوم التاسع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،
المصدر : الخليج 365
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