توجيهات بسحب شرائح ..«eSIM» ومصادر «عاجل»: عقوبات تنتظر من يفعّلها

تلقت شركات الاتصالات المحلية، توجيهات عاجلة؛ تتضمن (بحسب مصادر عاجل) «سحب الشرائح الذكية - eSIM - فورًا من جميع الموظفين».

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن هذه التوجيهات جاءت بعد رصد تصوير الشرائح المذكورة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه الخطوة (بحسب مصادر عاجل) «مخالفة»؛ كون الشركات العاملة بالمملكة لم تحصل على الموافقات الرسمية من هيئة الاتصالات.

ومن شأن التوجيهات الصادرة بسحب الشرائح الذكية -eSIM- عدم إيقاع العقوبات النظامية بحق بعض الموظفين، جراء تفعيلهم للتقنية قبل الموافقة الرسمية عليها.

وكانت «عاجل» قد انفردت قبل عدة أيام، بالإشارة إلى أن «الشرائح الجديدة ستتوفر لقطاع الدفع المسبق، والمفوتر، وشرائح البيانات».

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وأوضحت أن هذا النوع من الشرائح سيعمل بتقنية «QRCode»، وبرسوم من 50 إلى 100 ريال للإصدار الجديد.

وتشمل الرسوم المخصصة، الباقات المفوترة وخدمات الترقية من الشرائح العادية «SIM»، إلى الشرائح الذكية «eSIM».

وسيتم تحديد مبلغ يتراوح بين 25 و50 ريالًا لشرائح الدفع المسبق عند الإصدار أو الترقية، فيما لن تفرض أي رسوم شهرية على الخدمة.

وسيمكن استعمال «QR Code» لخمس مرات فقط، وبعدها يصبح غير فعال، وعلى العميل الحصول على كود جديد ودفع رسوم تغيير شريحة.

وسيتم استعمال «QR Code» عند تغيير الجوال، أو عند إعادة ضبط الإعدادات، الجهاز على حالته المصنعية، مع ضرورة الاحتفاظ بالكوبون في حال تغيير الجهاز لاستخدامه مرة أخرى.