بالصور.. مدني المدينة ينفِّذ فرضية بمبنى إسكان الزائرين في حي بني ظفر

نفذ مدني المدينة المنورة اليوم الثلاثاء، تجربة فرضية بمبنى إسكان زائرين في حي بني ظفر بطريق الملك عبدالعزيز، وذلك بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وكان الدفاع المدني، أصدر أمس الإثنين، تنويهًا، بإجرائه فرضية في مبنى زائرين بالمدينة المنورة اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، نفذت بالكلية التقنية بمنطقة تبوك، أول أمس الأحد، خطة إخلاء لفرضية حريق في إحدى القاعات التدريبية، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر ووزارة الصحة بالمنطقة، وشارك في الفرضية أكثر من 1000 متدرب.

وقال مدير وحدة السلامة المهنية بالكلية التقنية المهندس رائد الزهراني، إن تنفيذ الخطة استغرق 130 ثانية منذ انطلاق جرس الإنذار إلى خروج آخر شخص من المباني، موضحًا أن الهدف من تنفيذ الفرضية هو تطبيق التعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات.

بدورها، قدمت إدارة الدفاع المدني بتبوك، محاضرات تعريفية وعملية على استخدام طفايات الحريق والكواشف وأنواعها، واختيار التوصيلات الكهربائية، وإلى جانب الإرشادات الوقائية في التعامل مع الأخطار في العمل والمنزل.

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كما نفذ مدني الجبيل، يوم 14 مارس الجاري، فرضية حريق وهمي وإخلاء وإنقاذ بمستشفى المانع العام، بهدف رفع مستوى جاهزية العاملين بالمبنى والتنسيق والجاهزية بين الجهتين.

وفي رفحاء بالحدود الشمالية، نفذ مدني رفحاء تجربة فرضية تسرب مادة كيميائية بمختبر داخل مستشفى رفحاء العام، بهدف الاستعداد للحالات الطارئة والوقوف على الجاهزية.

من جهة أخرى، أصدرت أمانة المدينة المنورة 1776 رخصة بناء عبر بوابة بلدي، كما جرى إصدار 782 رخصة بناء عبر نظام الأمانة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد العمري، إن الرخص تنوعت ما بين إصدار جديد، وإضافة، وتجديد، وتعديل، ونقل ملكية وبدل تالف، في نطاق بلديات (قباء، البيداء، العقيق، العوالي، أحد، العيون، العاقول، المندسة، الصويدرة، أبيار الماشي)؛ حيث بلغ مجمل مساحة الأراضي المرخصة 1194533.622م2 ، وبلغ عدد الطوابق بما فيها الأرضي 2976 طابقًا.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للتراخيص الإنشائية المكلف المهندس أحمد بن محمد جان، أن الأمانة تسعى إلى توفير كل الخدمات وتذليل الصعوبات لطالبي الرخص الإلكترونية والإنشائية عبر بوابة بلدي، بتقديم الدعم والمساندة للمستفيدين بهدف التسهيل على المسجلين بالبوابة الإلكترونية في إصدار رخصهم دون الحاجة للمراجعة، والذي من شأنه أن يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.