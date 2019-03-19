النيابة العامة تفوز بدرع الحكومة الذكية لعام 2019

فازت النيابة العامة بدرع الحكومة الذكية لعام 2019، عن تطبيق (دليل الأنظمة) والذي يعد مرجعاً لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء من خلال توفير المعلومة وعرض أنظمة المملكة العربية السعودية بطريقة مبسطة تلبي احتياج كافة المهتمين بالأنظمة، إضافةً إلى توفير خاصية البحث وإمكانية غير محدودة للمفضلة تمكن المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقاً .

ودشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، في وقت سابق، تطبيق «دليل الأنظمة» على منصتي الأندرويد و ios والذي يأتي في إطار حرص النيابة على توفير المعلومة لمختلف شرائح المجتمع .

وتمنح جائزة درع الحكومة الذكية العربية من قبل أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية للحكومات والمؤسسات الرسمية في الدول العربية، بهدف تعزيز وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، وتقديم خدمات تسهم في خلق بيئة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع العمل الحكومي .