بالصور.. أمير جازان يبحث تذليل المصاعب أمام لجنة شؤون الأسرة والشباب

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة شؤون الأسرة والشباب التابعة لمجلس المنطقة الدكتور طلال بن حسن بكري وأعضاء اللجنة.

واستمع أمير منطقة جازان، خلال اللقاء، لشرح مفصل من رئيس اللجنة عن مهامها وأعمالها التي تستهدف تقديم كل ما يسهم في خدمة الأسرة والشباب وبحث الحلول والمقترحات وأبرز التحديات بهذا الشأن، وتقديم الحلول المناسبة انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بما يعزز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها لتكون قادرة على أداء دورها في رعاية الأبناء وفق تعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد البلاد.

كما قدمت عضو اللجنة الدكتورة أميمة البدري شرحًا عن دورها ومساهمتها في تفعيل اليوم العالمي للمرأة الذي أقيم مؤخرًا في عدد من الجهات والقطاعات.

وشدد أمير المنطقة على عظم المسؤولية والدور المهم المناط باللجنة، وما تقوم به من جهود منذ صدور الموافقة السامية على تشكيلها وضمها للجان مجالس المناطق ومنها لجنة الأسرة والشباب بمجلس منطقة جازان؛ حيث يبذل رئيس اللجنة وأعضاؤها جهودًا مشكورة للتعريف باللجنة والبرامج والنشاطات التي تنفذها مع العمل على دعم مجلسها، راجيًا العون والتوفيق للجميع.

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وأعرب رئيس وأعضاء لجنة الأسرة والشباب بمجلس المنطقة عن سعادتهم بلقاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، منوهين بما تجده اللجنة من دعمه ومساندته، وكذا نائبه، راجين أن تحقق اللجنة الأهداف المرجوة منها بما يضمن رعاية الأسرة والشباب بمنطقة جازان وتقديم كل ما يحتاجون إليه من الخدمات التي تقع في نطاق عمل اللجنة.

جاء ذلك بحضور أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق.

كان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، قال «إن شباب وفتيات جامعة جازان محل فخر القيادة والمجتمع».

وأضاف بمناسبة رعايته لحفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة جامعة جازان، «من أعز اللحظات على نفسي هي حين أشاهد مسيرة الخريجين تملؤهم الثقة بالنفس، وقد نالوا التأهيل والمهارات المعرفية لخدمة دينهم ووطنهم بعد سنوات من التعلم والتدرب في جامعة جازان».