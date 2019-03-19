انقطاع الكهرباء ساعتين عن مستشفى المخواة.. وصحة الباحة توضِّح الأسباب

انقطع التيار الكهربائي طيلة ساعتين عن مستشفى المخواة العام في الباحة، فيما أكدت مديرية الشؤون الصحية، أنه تم إصلاح العطل وعادت الخدمة للعمل مرة أخرى.

وقالت صحة الباحة، إن مستشفى المخواة العام تأثر في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم بعطل في الكهرباء استمر ساعتين، مضيفة أن المولدات الاحتياطية بدأت بالعمل مباشرة؛ لكن العطل طال الكابل المغذي لها؛ ما استدعى إيقافها مباشرة من فرق الصيانة.

وأضافت صحة الباحة، أنه تم تطبيق خطة للإخلاء بمشاركة المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة ومحافظ محافظة المخواة، ومشاركة إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الباحة وشركة الكهرباء والجهات الأمنية بالمحافظة.

وأكدت أنه لم يتم نقل أي حالات لعدم وجود حالات طارئة تستوجب نقلها إلى مستشفيات المنطقة، التي كانت على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات في حالة نقلها، مشيرة إلى إصلاح العطل، وعودة الكهرباء لجميع أقسام المستشفى.

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من جهة أخرى، تمكن فريق طبي بمستشفى المخواة العام بمنطقة الباحة منذ عدة أيام، من إعادة أحشاء مريض متمثلة في «الأمعاء الدقيقة والمعدة»، إلى وضعهما الطبيعي داخل التجويف البطني من خلال عملية دقيقة ناجحة.

وكانت طوارئ المستشفى استقبلت مريضًا يبلغ من العمر 40 سنة، إثر حادث مروري، وكانت حالته الصحية غير مستقرة، وبالكشف الطبي والتصوير بالأشعة اتضح وجود نزيف بتجويف البطن ووجود جزء من الأمعاء والمعدة داخل القفص الصدري وليس في وضعهما الطبيعي.

تم نقل المريض إلى غرفة العمليات، وتم إجراء عملية استكشافية، حيث وجد الفريق الطبي تهتكًا للطحال وفتاقًا في الحجاب الحاجز، وجرحًا ونزيفًا في الكبد، وتم استئصال الطحال وإيقاف نزف الكبد، بالإضافة إلى إعادة الأحشاء إلى داخل التجويف البطني وإصلاح الحجاب الحاجز.

وبعد استقرار حالة المريض ونجاح العملية، قرر الفريق المعالج نقل المريض إلى مستشفى الملك فهد بالباحة؛ لمواصلة الخطة العلاجية وسط عناية فائقة.