انقلاب سيارة تقودها سيدة في الباحة

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية، عصر اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة من نوع جيب على طريق الباحة - طريق بلجرشي مفرق بني ظبيان . وأكدت مصادر «عاجل» أن السيارة كانت تقودها سيدة عشرينية، مشيرة إلى إصابتها بإصابات طفيفة.

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