بالصور.. افتتاح شاطئ ومسبح حرس الحدود لذوي الاحتياجات الخاصة بجازان

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبد الله بن صالح المديميغ، اليوم الثلاثاء، شاطئ ومسبح حرس الحدود لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، بجزيرة المرجان بمدينة جيزان.

وأزاح وكيل إمارة جازان الستار عن اللوحة التذكارية، مستمعًا لشرح مفصّل عن المشروع من قبل مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بحرس الحدود اللواء ناجي الجهني عن المرافق وما يحتويه المشروع وعن الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد قائد حرس الحدود بجازان، في كلمته، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، هي خير دليل على تحقيق الرفاهية لصالح المواطن السعودي، مقدمًا الشكر لأمير منطقة جازان ونائبه، على دعمهما واهتمامهما بكل أنشطة وبرامج حرس الحدود بالمنطقة.

وأشار اللواء العتيبي إلى أن افتتاح الشاطئ ومسبح حرس الحدود لذوي الاحتياجات الخاصة يأتي ضمن المبادرات التي ينفذها حرس الحدود لخدمة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها منطقة السباحة المخصصة لذوي الاحتياجات في جزيرة المرجان.

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وأوضح أن الشاطئ المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة يخدم المهام الإنسانية إلى جانب عمليات البحث والإنقاذ ويمتاز بتوافر مسار خاص يتناسب مع حركة العربات المخصصة لهم، إضافة إلى تحديد المنطقة من الساحل ومن داخل منطقة السباحة، وتجهيزها بأحدث وسائل الأمن والسلامة، ووضع اللوحات الإرشادية والتوعوية، وبرج للمراقبة، سعيًا لتمكين هذه الشريحة من ممارسة هوايتها بالسباحة على الشاطئ بشكل طبيعي مع المجتمع.

من جانبه، قال مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بحرس الحدود اللواء ناجي الجهني، إن مهمة البحث والإنقاذ والسلامة والإطفاء البحري تعتبر مهمة رئيسة من مهام حرس الحدود بالمملكة وما يقوم به من دور في مراقبة وتنظيم المسابح العامة على شواطئ مملكتنا الغالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات لتقديم أفضل الخدمات لمرتادي الشواطئ ومزاولي مختلف الأنشطة البحرية, وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي يؤكد على تحويل هذه الشريحة من متلقين للمساعدة إلى منتجين.

وتبلغ مساحة المشروع 600 متر مربع ويحتوي على كل التجهيزات والمتطلبات لذوي الاحتياجات الخاصة ويضم ممرًا من «الستانلس ستيل» داخل البحر وممر خشبي على الشاطئ الرملي ومنطقة محددة الأبعاد للسباحة مجهزة بجوانب آمنة ودورات مياه ومواقف خاصة ومظلة انتظار ولوحات تحذيرية ولوحات تعليمات الشاطئ وبرج مراقبة وعوامات تحديد مناطق السباحة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام حفل الافتتاح سلّم وكيل إمارة جازان شهادات الشكر والتقدير للمشاركين وتسلّم هدية تذكارية بالمناسبة، والتقطت الصور التذكارية مع المعاقين.