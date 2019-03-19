السعودية اليوم / اختتام تأهيل المتدربين والمتدربات لرخصة الإرشاد السياحي بالطائف



الطائف 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

اختتم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل المرشدين السياحيين بالطائف للحصول على رخصة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي .

واجتاز 60 متدرباً ومتدربة الدورة التأهيلية المتخصصة التي أقيمت بقاعة فندق مريديان الهدا ، لمدة 5 أيام تدريبية ، وذلك ضمن أهداف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية لتدريب القوى الوطنية لممارسة مهنة الارشاد السياحي ، وتزويدهم بالمهارات التي تعزز قدراتهم العملية ، وتنمي مهاراتهم في هذه المهنة .

وشملت الدورة على تدريب (نظري) وآخر ميداني (عملي) في المواقع وجرى تزويد المتدربين والمتدربات بأفضل المهارات والممارسات العالمية لمهنة الإرشاد السياحي ، وتعريفهم بالتحديات التي قد تواجه المرشد في الميدان ، وسبل التغلب عليها ، وتم في نهاية البرنامج اختبار الملتحقين والملتحقات بالدورة التدريبية ، وسيحصل المجتازين على رخصة الارشاد السياحي .

// انتهى //

19:15ت م

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