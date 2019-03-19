السعودية اليوم / مدني الباحة ينفذ فرضية احتجاز مركبتين بوادي ضرك المندق



‏‎الباحة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

نفذت الادارة العامة للدفاع المدني بالمندق اليوم, فرضية احتجاز مركبتين بوادي ضرك بالمحافظة, ومشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الفرضية تمثلت في تلقي الإدارة بلاغاً يُفيد باحتجاز مركبتين داخل سيل بوادي ضرك, وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع, وعند الوصول وجد احتجاز مركبة بداخلها ثلاثة أشخاص, والمركبة الثانية بداخلها أربعة أشخاص وتمكنت الفرق من إنقاذ جميع الحالات.

وأفاد الغامدي بأنه نتج عن الحادث افتراضيا إصابة ست حالات نقل منها خمس حالات إصابات متوسطة إلى مستشفى المندق العام, كما عولجت حالة واحدة في الموقع والحالة السابعة فارقت الحياة وتم نقلها عن طريق سيارة إكرام الموتى.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة أن هذه الفرضيات والخطط الاستباقية بمثابة تدريب لمواجهة مختلف الحالات الطارئة والوقوف على جاهزية واستعداد الجهات ذات العلاقة, وفي نهاية الفرضية تم الاجتماع بكافة الفرق المشاركة لبحث الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

//انتهى//

18:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.