السعودية اليوم / سياحة تبوك " تكرم الجهات الإعلامية والراعية للمركز السياحي الأول بالمنطقة



تبوك 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

كرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك، الرعاة المشاركين والإعلاميين في مبادرة المركز السياحي في المنطقة، حيث سلم مدير عام الفرع الدكتور مبروك الشليبي الرعاة والمشاركين والإعلاميين دروع التكريم خلال حفل تكريم أقيم مساء أمس بمقر الهيئة.

وهدف المركز السياحي إلى تعريف الزوار بالمقومات السياحية المتنوعة في منطقة تبوك، وإبراز منتجاتها من الحرف اليدوية، وتسليط الضوء على إمكانات ومواهب أبناء المنطقة من فنون تشكيلية وحرف يدوية وتصوير فوتوغرافي وغيرها، إضافة إلى توفير ثلاثة عناصر رئيسة للزائر (المقومات والمسارات السياحية والخدمة السياحية وأنشطة الترفيه), واعتمدت فكرة المركز على تشجيع ودعم المجتمع المحلي وتحفيز أفراده على الانخراط في سوق العمل، واستثمار الفرص السياحية الواعدة في المنطقة.

في حين شمل المركز الذي خصص له مساحة في أحد المراكز التجارية الكبرى في مدينة تبوك مساحة تتجاوز 1500 متر مربع، عدداً من الأجنحة التي خصصت لعرض المسارات السياحية المعتمدة في منطقة تبوك ومحافظاتها، وعرض برامج التوعية والتدريب الهادف لتطوير قدرات العاملين بالمجال السياحي، إلى جانب أجنحة خصصت مثل معارض للفنون التشكيلية والصور الفتوغرافية التي تبرز معالم المنطقة السياحية، بالإضافة إلى أجنحة خصصت لحرفيي وحرفيات المنطقة، وأركان للمتاحف التراثية الخاصة، وأيضاً عرض أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة.

وتعكف سياحة تبوك حالياً على دراسة بدء المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعد نجاح المرحلة الأولى، التي جذبت نحو 150 ألف زائر، خلال ثلاثة أشهر.

// انتهى //

18:16ت م

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