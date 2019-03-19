السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

لقي طفلان عراقيان مصرعهما في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الطفلين لقيا حتفهما في عندما انفجرت العبوة الناسفة أثناء تواجدهما في ناحية "بهرز" التابعة لقضاء بعقوبة, مركز محافظة ديالي.

ووفق حصيلة أولية، لقي ضابط عراقي مصرعه, بينما أصيب جنديان آخران بجروح, في هجوم مسلح تعرضوا له أثناء مشاركتهم بعملية تفتيش أمنية في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وفي قضاء المدائن جنوب بغداد، اعتقلت الشرطة العراقية اليوم مسؤول مكتب التفجيرات والتهجير التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وفي الموصل شمال العراق أعلن مصدر أمني محلي إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي ينتمون إلى ما يسمى بـ"الشرطة الإسلامية".

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18:14ت م

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