السعودية اليوم / بنك التنمية بالباحة ينظم محاضرة العمل الحر بالمعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة



‏‎الباحة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

نظم فرع بنك التنمية الإجتماعية بالباحة أمس، محاضرة عن "العمل الحر”, ألقاها رئيس وحدة الائتمان وتقييم المشاريع بالفرع علي أحمد الزهراني, وذلك بالمعهد الصناعي الثانوي بالمنطقة.

وتطرق الزهراني خلال المحاضرة عن العمل الحر وأهمية تثقيف النشء في هذا المجال، منوهاً خلال ذلك بأهمية الإدخار ووضع الأهداف الذكية لذلك وترشيد الاستهلاك والموازنة بين الدخل والمصروفات والتمييز بين الضروريات والكماليات وكذلك الدخول والمصروفات الثابتة والمتغيرة.

وتأتي المحاضرة ضمن خطة البنك لخلق جيل من الكفاءت الاقتصادية, ونشر ثقافة الإستثمار والإدخار للمجتمع وتهيئة الخريجين لسوق العمل الحر, بالإضافة الى دعمهم وتدريبهم ليكونوا عضواً فعال لرؤية 2030.

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18:13ت م

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