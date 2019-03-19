السعودية اليوم / العراق والإمارات يوقعان بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية تخص التعاون في مجال خدمات النقل الجوي



بغداد 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

وقعت سلطة الطيران المدني العراقية مع نظيرتها الإماراتية بالأحرف الأولى اليوم, على مسودة اتفاقية تخص التعاون في مجال خدمات النقل الجوي.

وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة أهم المتغيرات والتطورات الحاصلة في عالم الطيران, كما تعد تحديثًا لاتفاقية مماثلة أبرمها البلدان في بغداد عام 1989.

وتنص الاتفاقية على الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى البلدين لتطوير إجراءات السلامة الجوية في كل منهما.

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17:53ت م

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