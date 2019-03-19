السعودية اليوم / مدني المدينة ينفذ فرضية انهيار مبني إسكان زائرين



المدينة المنورة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم، فرضية لانهيار مبنى إسكان زائرين.

وجرى تنفيذ خطة الفرضية على مبنى للزائرين بشارع الملك عبدالعزيز حي بني ظفر بالمدينة المنورة لتحاكي انهيار مبنى مستخدم للزائرين, ‏ضمن برنامج الخطط الفرضية وبرامج التدريب على رأس العمل, حيث يتم تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة مثل هذه الأحداث, وذلك من خلال التنسيق ‏مع الجهات ذات العلاقة، ‏حيث تقوم فرق الإطفاء والإنقاذ بمباشرة حادث الانهيار, وذلك عن طريق إخماد الحرائق الناتجة عن الحادث والقيام بعمليات الإنقاذ وإخلاء المبنى وإسهام سيارات السلالم في تلك العمليات.

كما جرى خلال الفرضية, إجراء عمليات البحث تحت الأنقاض ‏‏باستخدام حاوية التدخل في حوادث انهيارات المباني وما تحويه من مجسات متطورة مخصصة للتعامل مع مثل هذه الحوادث ‏وكاميرات البحث البصري والصوتي التلسكوبية, وأجهزة البحث عن المحصورين بالذبذبات ‏المسموعة والغير مسموعة، وتطبيق أنظمة تدعيم الأسقف والجدران المنهارة ‏أثناء عملية البحث عن المفقودين، و تسيير دوريات السلامة في منطقة الحادث والمباني المجاورة له ‏لتقييم الموقف, واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

‏وتهدف الفرضية للاستعداد والتهيؤ لمواجهة الاحتمالات كافة التي قد تحدث لا قدر الله والتدخل السريع للتعامل معها، إضافة لزيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المهام المناطة بكل جهة لمواجهة هذه الاحتمالات ‏في سبيل توحيد جهود وإمكانيات الجهات الحكومية والأهلية البشرية والآلية لتعمل في منظومة واحدة تتفاعل لتحقيق حماية الأرواح والممتلكات.

// انتهى //

17:47ت م

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