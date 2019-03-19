السعودية | وزير الخارجية يلتقي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني

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التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان.

