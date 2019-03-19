شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حفر الباطن تحصد براءة اختراع في توفير الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

ابتكرت عضو هيئة التدريس ورئيسة قسم الفيزياء في جامعة حفر الباطن فرع النعيرية الدكتورة فوزة حمود الشمري, طريقة جديدة لتوفير الطاقة وتحسين الأداء وتقليل التكلفة في الأجهزة الإلكترونية، وذلك بتصنيع أجهزة إلكترونية شفافة باستخدام مركب أحادي وهو "أكسيد الهافنيوم _ الزنك", حيث جرى تطويره من مادة موصلة إلى مادة شبه موصلة ثم إلى مادة عازلة، وذلك عن طريق تغيير نسب المركب الكيميائي، ويتميز المركب الكيميائي بالشفافية العالية، وتوفير الطاقة، وتقليل تكلفه الإنتاج، كما يستخدم هذا الابتكار في عدة مجالات منها الخلايا الشمسية، وشاشات العرض، وأجهزة الهاتف الذكية.

وحصل هذا الابتكار الذي يُعد إضافة علمية متميزة على براءة اختراع سُجلت في مكتب براءات الاختراع الأمريكية، وجرى نشر بحث علمي باسم جامعة حفر الباطن في مجلة WILEY (ويلي) وهي مجلة علمية مرموقة بلغ معامل تأثيرها أعلى من ١٠.

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وأوضحت الدكتورة الشمري أنها نشرت سبعة بحوث علمية جميعها في مجلات علمية ذات معامل تأثير عالي، وتتمحور حول إنتاج وتطوير مواد موصلة وشبه موصلة، وعازلة شفافة لتوفير الطاقة ورفع كفاءة الإنتاج، كما عرضت هذه الأبحاث في عدة مؤتمرات علمية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان.

وأعربت عن شكرها لمدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني, وقيادات الجامعة لما تلقاه وزملاءها من دعم في سبيل رفع اسم الجامعة والمملكة العربية السعودية للمكانة التي تليق بها.

يذكر أن الدكتورة فوزة الشمري حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تخصص الفيزياء "هندسة وعلوم المواد" بعد ابتعاثها من جامعة حفر الباطن، والبكالوريوس من كليه العلوم والدراسات الإنسانية في الجبيل بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف الأولى.