ولي العهد يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.