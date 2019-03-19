أمانة الطائف تغلق 12 ألف بلاغ عبر منصات التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أغلقت أمانة الطائف 12,054 بلاغا خلال الفترة الماضية من العام الحالي عبر منصة البلاغات الموحدة وتطبيق (واتس آب) بنسبة تتجاوز 93%، وشملت البلاغات عن السفلتة والإنارة والأرصفة والتشجير والنظافة والصحة العامة وصحة البيئة.

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وأوضحت الأمانة أن هناك 1,536 بلاغا جديدا منها 1,429 بلاغا عبر منصة البلاغات الموحدة و107 بلاغات عبر تطبيق واتس آب تم استقبالها أخيرا، وجار العمل على إقفالها من خلال المعالجة الفورية ومباشرة جميع البلاغات والشكاوى والملاحظات بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد هميل.

وشدد أمين الطائف على سرعة استجابة جميع الإدارات حيال البلاغات اليومية الواردة، والتفاعل معها للارتقاء بالجهد البلدي المقدم للأهالي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الطائف وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أهمية رفع تقارير عن جميع الأعمال المنفذة يوميا، للتيسير على المواطنين وراحتهم ودعم الخدمات البلدية في جميع المواقع التي تغطيها الأمانة.

من جهته قال مدير غرفة العمليات بالأمانة علي القحطاني، أن الغرفة تستقبل جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، عبر جميع المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي ورقم البلاغات، ويتم نقلها لفرق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور وإقفال جميع البلاغات الواردة مباشرة.