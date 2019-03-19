القيادة تهنئ تونس وتعزي زمبابوي وموزمبيق وملاوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معربا باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تونس الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تونس الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الملك سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس زمبابوي إمرسون منانغاغوا في ضحايا الإعصار الذي اجتاح شرق بلاده، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، قائلا "علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح شرق جمهورية زمبابوي، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية زمبابوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

Advertisements

وعزى خادم الحرمين الشريفين في برقية ثانية رئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده وما نتج عنه من وفيات، قائلا "علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عن ذلك من وفيات،

وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية موزمبيق الصديق ألم المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه".

وفي برقية أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس ملاوي أرثر بيتر موثاريكا في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عددا من مناطق بلاده وما نتج عنه من وفيات، قائلا "علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح عددا من المناطق في بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية ملاوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه".

وفي ثلاث برقيات مماثلة، عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان كلا من رؤساء زمبابوي وموزمبيق وملاوي، قائلا "بلغني نبأ الإعصار الذي اجتاح بلادكم، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعوبكم الصديقة عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيا عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي سوء".