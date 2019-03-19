سعوديون يقترحون 5 مبادرات في منتدى الابتعاث ببريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض عدد من المبتعثين تجاربهم النوعية حول توظيف التقنية في المبادرات المجتمعية بمقار الابتعاث، حيث شارك خمسة متحدثين يمثلون مبادرات مؤسسية وفردية ضمن حلقة نقاش صاحبت منتدى الابتعاث "رحلة التغيير" الرابع في بريطانيا، والذي أقيم بمانشستر برعاية الملحقية الثقافية وحضور عدد كبير من المبتعثين والمبتعثات.

وتحدث في بداية حلقة النقاش المبتعث محمد اليماني المدير التنفيذي لمبادرة "English Mastery"، وشرح كيف تم إعداد برامج التدريب في هذه المبادرة التي استفاد منها نحو 200 ألف مشارك بالشراكة مع منصة رواق التعليمية في الشبكات الاجتماعية.

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بعدها شرح المبتعث محمد هزازي ممثل مجموعة "مبتعثون في بريطانيا" الطلابية التطوعية، أهداف المجموعة، علاوة على آلية استخدامهم للتقنية الحديثة لتعزيز انتشارهم في الشبكات الاجتماعية ونشر المعلومات التي تفيد آلاف المبتعثين في بريطانيا.

فيما تحدث المبتعث سعد الدهيمي عن مبادرته الفردية في ترجمة الفيديوهات التعليمية، والتي تم من خلالها ترجمة نحو 120 مقطعا من اللغة الإنجليزية إلى العربية. وحاليا يعمل على شراكات مع مجموعات تطوعية ذات اهتمامات مشتركة في تعلم اللغات والترجمة لتقديم المزيد من المقاطع التي تخدم عددا كبيرا من المستفيدين، وخصوصا المبتعثين لدراسة اللغة.

كما استعرض المبتعث محمد الوقداني، رئيس نادي نيوكاسل للدورة 37، مساهمتهم في مبادرته الرقمية في تعليم الأطفال القرآن الكريم واللغة العربية، والتي استفاد منها أبناء المبتعثين في مدينة نيوكاسل وخارجها.

في حين ختم المبتعث أحمد كبرة ممثل مجموعة "سعوديون في أمريكا"، إحدى أكبر المجموعات التطوعية في دول الابتعاث، بالحديث عن الخدمات التي يقدمونها للمبتعثين، وكذلك للقادمين للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على أساليب توظيف المتطوعين البالغ عددهم نحو 150 متطوعا ومتطوعة، حيث دأبت المجموعة على تقديم خدماتها للطلاب والطالبات وزوار أمريكا من السعوديين والخليجيين طيلة 10 سنوات.