خادم الحرمين يطلق 4 مشاريع نوعية كبرى في الرياض بـ86 مليار ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أربعة مشاريع نوعية كبرى في الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، تشمل: "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".

واستمع خادم الحرمين الشريفين أثناء اطلاعه على المعرض المقام بهذه المناسبة إلى شرح مفصل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حول هذه المشاريع الأربعة التي تقوم عليها" لجنة المشاريع الكبرى" برئاسته، وتهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض ، إلى جانب تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتـباع أنماط صحية في الحياة ، عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كلم، يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، بالإضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.

وتأتي هذه المشاريع الأربعة في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030 "، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية.

ويجري حاليا استكمال إعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع التي من المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019.

المشاريع الأربعة

1 حديقة الملك سلمان

- أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كلم

- تقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)

- تتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط الرياض، ويرتبط بستة من طرقها وشرايينها الرئيسية، وبمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام عبر خمس محطات على الخط الأخضر من قطار الرياض، و10 من محطات حافلات الرياض، مما يسهل الوصول إلى الموقع من كافة أرجاء المدينة.

- تتميز باستخدام عربات التنقل الذكية والمركبات الكهربائية والدراجات داخل الحديقة،

- تتوفر فيها كافة المرافق والخدمات العامة كالمساجد، والمراكز الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية وطرق الخدمات وممرات للمشاة

- مبان لمواقف السيارات تبلغ مساحتها الإجمالية 280 ألف متر مربع موزعة في أطراف الحديقة.

- مشروع بيئي - ترفيهي - ثقافي - استثماري، يضم حدائق ومناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها على 9.3 مليون متر مربع، تشمل:

حديقة بالطراز الإسلامي

حدائق عمودية

حديقة المتاهة الزراعية

محمية الطيور والفراشات

مسار دائري للمشاة بطول 5ر7 كلم

منطقة "الوادي" التي تتوسط الحديقة بمساحة 800 ألف متر مربع

مجموعة من العناصر المائية والمعالم والأيقونات الفنية.

مسرحا وطنيا بسعة 2500 مقعد

5 مسارح مغلقة متنوعة الأحجام

مسرح خارجي في الهواء الطلق يستوعب 8000 مشاهد

مجمع للسينما يضم ثلاث قاعات

أكاديمية الفنون البصرية

أكاديمية فنون التمثيل

معهد الفنون

معهد الموسيقى

مركز تعليمي يعنى بتنمية مواهب الأطفال

الطيران

الفلك والفضاء

الغابات

العلوم

العمارة

الواقع الافتراضي

ساحات للاحتفالات على مساحة 40 ألف متر مربع.

ملعب الرويال جولف على مساحة 850 ألف متر مربع

مجمع رياضي على مساحة 50 ألف متر مربع

ملعب الواقع الافتراضي

مركز القفز المظلي والمناطيد

مركز للفروسية

مسار للجري والدراجات الهوائية

منطقة ألعاب ترفيهية على مساحة 100 ألف متر مربع

حديقة للألعاب المائية على مساحة 140 ألف متر مربع

مركز للترفيه العائلي

برج وجسر المشاهدة.

معروضات تفاعلية عن الحديقة

صالات متعددة الأغراض وقاعة للاجتماعات

منافذ للأطعمة والمشروبات

منطقة مخصصة لمشاتل الأشجار والنباتات

مناطق وساحات مفتوحة.

مجمعات للمباني السكنية توفر 12 ألف وحدة سكنية مختلفة

16 فندقا توفر 2300 وحدة فندقية

مساحات تجارية للمطاعم والمقاهي وقطاع البيع بالتجزئة تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع

مجمعات للمباني المكتبية مساحتها 600 ألف متر مربع.

- مجمع ملكي للفنون على مساحة تزيد على 400 ألف متر مربع، يضم:- 7 متاحف متنوعة:- المرافق الرياضية والصحية، من بينها- مرافق ترفيهية من بينها:- مركز للزوار بمثابة مركز تعريفي ـ بيئي ـ ثقافي، على مساحة 80 ألف متر مربع، يشتمل على:- مرافق سكنية ومكتبية وتجارية وفندقية، من بينها:

2 مشروع المسار الرياضي

- يخترق مدينة الرياض بطول 135 كلم

- يربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها

- يضم أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية، من بينها:

85 كلم من مسارات الدراجات للهواة

135 كلم من مسارات الدراجات للمحترفين

123 كلم من مسارات الخيول

ممر آمن ومشجر للمشاة على طول المسار

مجموعة من البوابات والمحطات والاستراحات للدراجين والمتنزهين على طول امتداد المسار داخل المدينة تقدم خدمات ترفيهية للدراجين والمتنزهين في وادي حنيفة ووادي السلي تحتوي على مقاه ومتاجر متنوعة

مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة بمساحة تزيد على 3 ملايين ونصف المليون متر مربع،

120 ألف شجرة جديدة يتم ريها بالمياه المعالجة بنسبة 100%

مجموعة من المعالم والأيقونات الفنية التي تنتشر على امتداد المسار.

8 مكونات رئيسة للمسار الرياضي تتوزع بين أجزائه المختلفة، تشمل:

1 ـ مسار وادي حنيفة:

يمتد بطول 29.5 كلم ابتداء من سد العلب في الدرعية شمالا حتى طريق المدينة المنورة جنوبا

يضم مسارات للدراجين الهواة والمحترفين ومسارات للمشاة والخيول

يرتبط بمركز للتدريب على ركوب الدراجات بجوار حي السفارات

يحتوي 13 محطة على طول امتداد الوادي يضم كل منها:

مركزا لصيانة الدراجات

مقاهي متنوعة

متاجر لخدمة المتنزهين والرياضيين.

تمتد شرق طريق الملك خالد بطول 3 كلم

تضم أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية

مسارات للمشاة والدراجات والخيول

جلسات للمتنزهين

المراكز والمعارض والمكتبات والاستديوهات وساحات العروض

منتديات الفنون وقاعات المحاضرات ومناطق استثمارية.

3 ـ منطقة الإيسن:

تقع على مجرى وادي الإيسن من شارع سويد بن حارثة حتى غرب طريق الملك فهد بطول 3.5 كلم

تتوسطها قناة مائية منخفضة على شكل متنزه مفتوح يحتوي مسارات للمشاة والدراجات وجلسات للمتنزهين ومناطق استثمارية

ترتبط بمسار علوي يتصل بمركز الملك عبدالله المالي

4 ـ المنطقة الترفيهية:

تقع شرق طريق الملك فهد حتى طريق عثمان بن عفان، بطول 4 كلم

تضم جسرا متصلا للدراجين المحترفين بطول 40 كلم

مسار أرضي للدراجين الهواة

مجمع العروض السينمائية والمسرحية

سينما في الهواء الطلق

مواقع للفعاليات وعروض الصوت والضوء التفاعلية

المدرجات والمتنزهات على شكل تلال طبيعية

ساحات مفتوحة مزودة برذاذ المياه

تطل على هذه العناصر سلسلة من المرافق السكنية والمكتبية والتجارية المتاحة للاستثمار.

5 ـ المنطقة الرياضية:

تمتد من شرق طريق عثمان بن عفان إلى شرق طريق المطار بطول 5 كلم

تشتمل على 60 موقعا رياضيا من بينها:

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16 ملعب كرة قدم

18 ملعبا مغطى

12 ملعبا مكشوفا لكرة الطائرة والسلة والتنس وساحة للتزلج.

"برج رياضي" يضم ملاعب وصالات للتدريب على رياضات مختلفة من بينها: الجري، الجولف، الملاكمة، السلة، التنس، الريشة، السباحة، كرة الماء، التسلق ،الرماية، هوكي الجليد وغيرها

مضمار للدراجات في الأدوار السفلية يقام إلى جوار البرج مضمار مغلق تحت سطح الأرض لسباقات الدراجات الهوائية.

يرتبط المسار في نهاية المنطقة بمسار جانبي يمر عبر طريق المطار ليحيط بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

تمتد من شرق طريق المطار حتى طريق الجنادرية على وادي السلي بطول 14 كلم

تحتوي على مسار مرتفع للدراجين المحترفين

مسار أرضي للدراجين الهواة ومسارات للمشاة والجري متصلة بالأحياء المجاورة

نقاط واستراحات للتوقف

مناطق لتعليم زراعة النباتات والمحافظة عليها

مواقع متخصصة في مجالات الاستدامة البيئية

حقول وبيوت محمية لتطوير البذور والمنتجات الزراعية وإنتاج الأغذية العضوية

مناطق ترويحية ومرافق سكنية وأسواق تجارية ومطاعم ومقاهي.

7 ـ منطقة وادي السلي:

يمتد المسار على وادي السلي من استاد الملك فهد الدولي جنوبا حتى متنزه بنبان شمالا بطول 53 كلم

يضم مسارات للدراجات للمحترفين ومسارات للمشاة ولركوب الخيل تتخللها 15 محطة واستراحة

مناطق للنزهات البرية والتخييم.

8 ـ متنزه الكثبان الرملية:

يقام في المنطقة الرملية جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي على مساحة تبلغ 20 كلم مربع

يضم مسارات للدراجات الجبلية والصحراوية للمحترفين

مركز للفروسية ومضامير لركوب الخيل

مركز للزوار ومحطات واستراحات ومجمعات للدراجين

منتجع فندقي ريفي ومرافق سكنية متنوعة

حدائق نباتية وحديقة سفاري للحيوانات بمساحة 5 كلم مربع

معلم فني بارز عبارة عن مسار متعرج بارتفاع 50 مترا على شكل وردة يتيح للدراجين الصعود إلى أعلاه والإطلالة على المناطق الطبيعية المجاورة.

المرافق والخدمات العامة

يرتبط المسار بثلاثة من خطوط شبكة قطار الرياض، (الأصفر، والبنفسجي، والأزرق)

يرتبط بـ4 محطات لقطار الرياض من بينها محطة مركز الملك عبدالله المالي الرئيسية.

3 مشروع الرياض الخضراء

يغطي برنامج التشجير في المشروع معظم عناصر ومكونات المدينة، بما يشمل:

3330 حديقة

43 متنزها كبيرا

9000 مسجد

6000 مدرسة

64 منشأة جامعة وكلية

390 منشأة صحية

1670 منشأة حكومية

16.400 كلم طولي من الشوارع والطرق

2000 موقع لمواقف السيارات

1100 كلم طولي من الأحزمة الخضراء ضمن خطوط المرافق العامة (أبراج نقل الكهرباء ومسارات أنابيب البترول)

175 ألف قطعة أرض فضاء

272 كلم من الأودية وروافدها.

رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 متر مربع حاليا إلى 28 مترا مربعا بما يعادل 16 ضعفا عمّا هي عليه الآن

زيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية من 1.5% حاليا إلى 9% بما يعادل 541 كلم مربع

زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في أنحاء الرياض كافة .

توفير كميات الري المطلوبة للمشروع

إنشاء شبكات جديدة باستخدام المياه المعالجة التي تهدر في الأودية

رفع معدل استغلالها في المدينة من 90 ألف متر مكعب حاليا إلى أكثر من مليون متر مكعب يوميا

استخدام 72 نوعا مختارا من الأشجار المحلية ذات الظل الكثيف التي تلائم بيئة الرياض

إنشاء شبكة مشاتل لتغذية المشروع بالشتلات

تطوير التشريعات والضوابط العمرانية لتعزيز التشجير في المشاريع العامة والخاصة

تقديم الحوافز لكافة فئات المجتمع لتشجيعهم على المشاركة في مبادرات تشجير تطوعية.

تحسين جودة الهواء عبر الحد من ثاني أوكسيد الكربون بنسب تتراوح ما بين 3 و 6 %

زيادة نسبة الأوكسجين والرطوبة وتقليص الغبار في الهواء

خفض درجات الحرارة بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية خلال فصل الصيف وبمقدار 8 درجات مئوية تقريبا ضمن مناطق التشجير المكثف

خفض استهلاك الطاقة

زيادة قدرة المدينة على استيعاب مياه الأمطار واستغلالها والحد من آثارها

التشجيع على ممارسة أنماط تنقل صحية بين سكان المدينة

تعزيز التواصل الاجتماعي فيما بين كافة فئات المجتمع

تحسين مؤشرات جودة الحياة بشكل عام في المدينة

تحقيق عائد اقتصادي على الرياض بنحو 71 مليار ريال في 2030 وذلك من خلال دوره في تقليص النفقات

إطلاق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في أعمال المشاتل والبستنة والتشجير وتصميم وتنسيق الحدائق وأعمال الري.

4 مشروع "الرياض آرت"

يتضمن المشروع 10 برامج تغطي: الأحياء السكنية، الحدائق، المتنزهات، الميادين، الساحات العامة، محطات النقل العام، جسور الطرق، جسور المشاة، مداخل المدينة، وكافة الوجهات السياحية في المدينة: وتشمل:

1 - ساحات الفن: معارض لفنانين مرموقين في ساحات المدينة تتيح التفاعل بين الفنانين والسكان.

2 - حدائق المرح: تصميم وتنفيذ ألعاب حدائق الأحياء من قبل فنانين معروفين.

3 - جواهر الرياض: نشر مجموعة من الأعمال الفنية القيمة في الوجهات السياحية بالمدينة.

4 - بوابات الرياض: تنفيذ بوابات عند مداخل مدينة الرياض بتصاميم إبداعية.

5 - ميادين الفن: إقامة مجسمات فنية في أهم تقاطعات طرق المدينة.

6 - محطات الفن: نشر أعمال فنية في محطات قطار وحافلات الرياض.

7 - الفن العابر: تصميم جسور المشاة من قبل فنانين لتعزيز ترابط المدينة وتشجيع حركة المشاة.

8 - وادي الفن: تنفيذ أعمال فنية تتناسب مع طبيعة أودية المدينة ونشر أعمال فنية على الجسور باستخدام الإضاءة.

9 - متنزه الفنون: إقامة متنزه للفنون يحوي مجموعة من الأعمال والمجسمات الفنية.

10 - معلم الرياض: إقامة معلم فني يرمز لمدينة الرياض.

11 - احتفالية النور: تنظيم احتفال سنوي يعرض أعمالا فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة.

إسهامات المشروع

إطلاق آفاق جديدة للحركة الإبداعية في المدينة

جعل الرياض حاضنة للأعمال الفنية الإبداعية وملتقى للفنانين والمختصين والمهتمين من كافة أرجاء العالم

خلق فرصة مميزة أمام الفنانين المحليين والعالميين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار المدينة

تعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي في المجتمع

تحفيز الحركة السياحية والترفيهية في المدينة.

تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة

تنفيذ 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض

يشكل أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

المواقع الالكترونية للمشاريع:

حديقة الملك سلمان RiyadhKSP.sa

المسار الرياضي RiyadhAlmasar.sa

الرياض الخضراء RiyadhGreen.sa

الرياض آرت RiyadhArt.sa

طريق الأمير محمد بن سلمان

وجه خادم الحرمين الشريفين أثناء اطلاعه على مشروع "المسار الرياضي" أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غربا وطريق الجنادرية شرقا، باسم " طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

ويعد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كلم، ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي " الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.