اخبار السعوديه

سفارة المملكة بالفلبين تحذر المواطنين من اقتراب عاصفة مناخية

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وجهت سفارة المملكة العربية في مانيلا، اليوم الثلاثاء، تحذيراً لمواطنيها السعوديين المتواجدين والقادمين إلى الفلبين من اقتراب عاصفة CHEDENG، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة والالتزام بها.

 

حيث أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمانيلا على اتباع كافة الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية فيما يتعلق بالعاصفة المتجهة نحو منطقة مينداناو، ومن المتوقع أن تستمر هذه العاصفة لمدة 36 ساعة.

لذا طالبت سفارة المملكة من المواطنين السعوديين بضرورة التواصل معها في حالة حدوث أي طوارئ لا قدر الله على هواتف السفارة والملحقية.

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