انت الان تتابع تفاصيل خبر لفظ "خارج" يُكلف "ميدو" منصبه التدريبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 05:56 مساءً - أقال نادي الوحدة السعودي مدرب الفريق الأول، المصري أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، بعد تلفظ الأخير بألفاظ نابية وغير أخلاقية بحق أحد مشجعي النادي.

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إقالة ميدو من منصبه مديراً فنياً للفريق الأول، وعيّن مكانه التشيلي ألفارو فيدال.

ولم يعلن مجلس الإدارة سبب إقالة ميدو بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، لكن الأزمة التي نشبت في الساعات الماضية بينه وبين أحد مشجعي الوحدة تبدو الأقرب لتفسير قرار النادي السعودي.

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وكان أحد أنصار الوحدة قد طالب ميدو بضرورة تقديم استقالته والانسحاب من المشهد التدريبي، والاكتفاء بعالم التحليل الرياضي عبر القنوات التلفازية، ليرد عليه المدرب المصري "المثير للجدل" بلفظ "خارج" غير مقبول.

بدوره علّق ميدو عبر حسابه الرسمي "تويتر" على قرار إقالته موجهاً الشكر للإدارة والجماهير، مشيراً إلى أنه "تحمل المسؤولية في ظروف صعبة واستطاع أن يحقق نتائج وأداء متميزاً أشاد به الجميع".

وأضاف موضحاً: "أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

وعينت إدارة الوحدة ميدو مدرباً للفريق الأول، منتصف ديسمبر المنصرم، خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي، قبل أن يقال بعد ثلاثة أشهر من توليه مهمة الإشراف الفني.