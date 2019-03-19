شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري والان نبدء بالتفاصيل

• معرض يوثق للزوار مراحل تطور ونهضة المهرجان عاماً تلو عام

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، اليوم الثلاثاء، مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السابعة، الذي يستمر 17 يوماً، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومسؤولين ورجال أعمال وأعيان وأهالي وزوار المنطقة الشرقية، وذلك في متنزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.

وتجول سموه في معرض الساحل الشرقي الذي يتضمن على مجموعة من الصور الفوتغرافية تحتوي على النسخ الـ 6 السابقة ومراحل تطورها خلال النسخ ، مشيداً سموه بفكرة المعرض ، قائلاً " أن المعرض يوثق للزوار مراحل تطور ونمو ونهضة المهرجان عاماً تلو عام ".

كما تجول سمو أمير المنطقة الشرقية والضيوف في موقع المهرجان وعلى القرية التراثية والتي تم تشييد المبنى الرئيسي على شكل سوق القيصرية والبناء المحيط ذو الطابع البحري، مروراً بأركان الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، وشاهد سموه خلال الجولة عروض تجسد الحياة اليومية للبلدة التراثية.

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كما شاهد سمو أمير الشرقية "أوبريت" بعنوان شامخاً ياوطني ما أعظمك، الذي يحكي قوة الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن من جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى عروضاً متنوعة تعكس التراث البحري في المنطقة الشرقية والخليج العربي، بمشاركة فرق متخصصة من المجتمع المحلي.

من جهته أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانه تقدم الدعم اللوجستي لمهرجان الساحل الشرقي لكافة الفعاليات وتوفير جميع الخدمات اللازمه لها وذلك بدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه بلاضافة الى جميع الفعاليات الخاصة بموسم الشرقية ، من حيث توفير الأمن وايصال كافة الخدمات الضرورية وتعميد كافة البلديات المعنية لتوفير كافة ماتحتاجه هذه الفعاليات ، كما هيئت المدن الحاضرة والمنطقة والعمل على تجهيز الواجهات البحرية والشواطىء وكذلك الأسراع في تنفيذ وتدشين عدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في انسيابية الحركة المرورية تسهيلاً لتنقل الزوار بين الفعاليات المختلفة وتوفير كافة ما يحتاجه الزوار من خدمات.

وأشار المهندس الجبير إلى انه تم زراعة أكثر من 10 ملايين زهره موسمية تمت زراعتها في عدد من الميادين و الحدائق والطرق العامة لأستقبال زوار المنطقة الشرقية بهذه المناسبة ،هذا الى جانب التواجد اليومي من قبل مقاولين الصيانة والنظافة في كافة المواقع لدعم هذه الفعاليات بكل ما يحتاجونه من خدمات.

وقدم أمين مجلس التنمية السياحي، المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف البنيان، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ورعايته للمهرجان ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مبيناً بأن المهرجان يهدف إلى إبراز التراث البحري في المنطقة والمقومات السياحية فيها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المهرجانات لا سيما المهرجانات الكبيرة، توفر فرص عمل لأبناء المنطقة، كما تسهم في تأصيل الهوية العمرانية، حيث يتبنى مهرجان الساحل الشرقي هذا العام بناء سوق القيصرية التاريخي الهام بالإضافة إلى الشكل العام للقرية ذات الطابع البحري.