شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يوجه بتسمية الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية بـ " طريق الأمير محمد بن سلمان" والان نبدء بالتفاصيل
ويعد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلو متر، ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي " الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية .
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