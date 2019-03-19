شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 200 سلة غذائية في الحزم والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 200 سلة غذائية، تزن 14 طنًا و800 كيلو غرامًا في مخيمات النزوح بمديرية الحزم في محافظة الجوف، يستفيد منها 1,200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
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