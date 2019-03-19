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فيديو.. مشروع الرياض آرت يحول العاصمة لمعرض فني مفتوح
متابعات الخليج 365 - الرياض
من خلال ١٠ برامج تغطي الحدائق، والمنتزهات، والأحياء، والميادين، والساحات العامة، ومحطات النقل، والجسور، ومداخل المدينة، والواجهات السياحية يركز مشروع الرياض آرت على جذب الفنانين، والمختصين، والخبراء، والمبتكرين؛ لتحقيق التفاعل المجتمعي مع الإبداع والمبدعين.
ويحول المشروع العاصمة إلى معرض فني مفتوح عبر استثمار بوابات المدينة، وواجهاتها، وساحتها، وحدائقها، وميادينها، وجسورها، ومحطاتها؛ لعرض أكثر من ١٠٠٠ عمل ومَعلم فني لمبدعين سعوديين وعالميين.
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