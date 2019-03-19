2019-03-19

فردية سلطان بن زايد تحقق المركز الأول في مزاين الدق أصايل

متابعات الخليج 365 - حمد الجمهور - الصياهد

أعلنت اليوم لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة نتائج منافسات مزاين الهجن الأصايل، (أصايل جمل 25 – مهجنات) بفئاتها الخمس المحليات العام والمحليات الخاص والمهجنات العام والمهجنات الخاص والحرائر.

وتوجت بالمركز الأول لفئة (فردي دق أصايل محليات – عام) فردية الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما جاءت في المركز الثاني فردية سالم ناصر سالم صقر ، وحلت في المركز الثالث فردية ناصر حمد الخييلي وجاءت رابعاً فردية رامس مسلم الراشدي، فيما كان المركز الخامس من نصيب فردية مبارك عبيد المنصوري.

وسيطرت على المراكز الثلاثة الأولى في فئة (فردي دق أصايل محليات – خاص) فرديات عبدالعزيز مبارك السويكت، بينما جاءت رابعاً فردية سلطان أحمد المنهالس، وحلت ثالثاً فردية سالم حسين آل عمار.

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أما في فئة (فردي دق أصايل مهجنات – عام) فقد جاءت أولاً فردية الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، بينما جاءت ثانياً فردية عيضة مبخوت المنهالي، وحلت ثالثاً فردية عبدالعزيز محمد القحطاني، فيما جاءت رابعاً فردية سلمان محمد العجمي، وكان المركز الخامس لفردية عبدالعزيز محمد القحطاني.

وفي فئة (فردي دق أصايل مهجنات – خاص) توجت بالمركز الأول فردية صنهات بندر الدوسري، وذهب المركز الثاني لفردية عبدالعزيز محمد القحطاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب فردية مبارك مسلم الراشدي، وجاءت رابعاً فردية حمد محمد المري، بينما كان المركز الخامس من نصيب فردية فلاح جلوي العجمي.

وفي آخر فئات عروض اليوم التي تنظم للمرة الأولى وتحديداً في فئة (فردي دق أصايل حرائر)، فقد جاءت أولاً فردية رضيمان رفيقان الشراري، وحلت ثانياً فردية ماجد لافي الشراري، وذهب المركز الثالث لفردية ناصر محمد العتيبي، بينما كان المركز الرابع لفردية عبدالله عبيد الرشيدي، وذهب المركز الخامس لفردية هادي مهدي الأسلومي.

من جهة أخرى، تختتم غداً الأربعاء جولات مزاين الهجن الأصايل بعروض فئة (أصايل – فردي جل) بفئاتها الثلاث محليات ومهجنات وحراير، بعد أن تجاوزت الإبل المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.