شكرا لقرائتكم فيديو.. مشروع الرياض الخضراء يحول العاصمة لواحة يسكنها 8 ملايين نسمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-19 فيديو.. مشروع الرياض الخضراء يحول العاصمة لواحة يسكنها 8 ملايين نسمة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements يشتمل مشروع الرياض الخضراء على زراعة 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء المدينة، منها تشجير 3330 حديقة، و43 متنزهًا، و1100 كيلو متر من الأحزمة الخضراء، و272 كيلو مترًا من الأودية، و16400 كيلو متر من الطرق، فضلاً عن آلاف المساجد، والمدارس، والجامعات، والمنشآت الحكومية.









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