النيابة العامة تفوز بدرع الحكومة الذكية 2019

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حققت النيابة العامة درع الحكومة الذكية لعام 2019م، وذلك عن تطبيق (دليل الأنظمة) والذي يـُعد مرجعاً لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء من خلال توفير المعلومة وعرض أنظمة المملكة العربية السعودية بطريقة مبسطة تلبي احتياج كافة المهتمين بالأنظمة، إضافةً لتوفير خاصية البحث وإمكانية غير محدودة للمفضلة تمكين المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقا .

هذا وقد دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في وقت سابق تطبيق ” دليل الأنظمة ” على منصتي الأندرويد و ios والذي يأتي في إطار حرص النيابة على توفير المعلومة لمختلف شرائح المجتمع .

الجدير بالذكر أن جائزة درع الحكومة الذكية العربية والذي سيقام بتاريخ 25 مارس 2019 بمدينة القاهرة وبرعاية معالي وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية الدكتورة هالة السعيد تُـمنح من قبل أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية للحكومات والمؤسسات الرسمية في الدول العربية بهدف تعزيز وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، وتقديم خدمات تسهم في خلق بيئة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع العمل الحكومي.