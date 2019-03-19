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ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة (المحدّثة)، وذلك في ضوء ما أبدي حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 26 / 6 / 1440هـ.

واطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.

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