الان تتابع النيابة العامة تفوز بدرع الحكومة الذكية لعام 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
حققت النيابة العامة، درع الحكومة الذكية لعام 2019م، وذلك عن تطبيق “دليل الأنظمة” والذي يُعد مرجعًا لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء من خلال توفير المعلومة وعرض أنظمة المملكة العربية السعودية بطريقة مبسطة تلبي احتياج كافة المهتمين بالأنظمة، إضافةً لتوفير خاصية البحث وإمكانية غير محدودة للمفضلة تمكين المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقًا.
ودشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، في وقت سابق تطبيق “دليل الأنظمة” على منصتي الأندرويد وios والذي يأتي في إطار حرص النيابة على توفير المعلومة لمختلف شرائح المجتمع.
يذكر أن جائزة درع الحكومة الذكية العربية والذي سيقام بتاريخ 25 مارس 2019، بمدينة القاهرة، وبرعاية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر الدكتورة هالة السعيد، تُمنح من قبل أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية للحكومات والمؤسسات الرسمية في الدول العربية بهدف تعزيز وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، وتقديم خدمات تسهم في خلق بيئة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع العمل الحكومي.
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