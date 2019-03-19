نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق من أكثر ما يبحث الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، أعدت وزارة التعليم بالمملكة العربية المملكة السعودية نظام نور التربوي، والذي يُمكن الطالب أو ولي أمره بالإستعلام عن نتائج نجله للإختبارات الختامية، وتَتَبع مستواه الدراسي، وكذلك معرفة عدد الأيام التي تغيب فيها، كما أن ذلك النظام يُمكن الطالب من الدخول إلي نظام نور برقم الهوية الخاص بولي الشأن والرقم السري الخاص ورمز التحقق، ولا يمكن للطالب أو ولي الأمر الدخول برقم الدفتر الساكن لاغير بلا رقم سري سوى في وضعية عدم تذكره، والذي يتحول كل 180 يوم تلقائياً، وحول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق موضوعنا اليوم.

الاستعلام عن نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

ويعتبر موقع نور هو رمز التعلم الإلكتروني، ونتيجة التبدل من البيئة التقليدية إلي البيئة الرقمية للتعلم الإلكتروني، فهو من أكثر أهمية المواقع المتخصصة بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ولعل أبرز مميزات نظام نور نتائج الطلاب التي يستطيعون الحصول عليها بسهولة.

أولًا يتم الدخول إلى موقع نور عبر الرابط الإلكتروني الخاص بنظام نور، والذي سينتقل بك إلى موقع نظام نور على الفور، عبر الضغط على اسم الموقع.

ثانياُ يتم النقر على رمز «هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستعمل؟».

ثالثاُ ستتوفر خانة فارغة بجوار رقم الهوية، والتي تلزم المستخدم بوضع رقم الهوية، والذي يتركب من 10 خانات.

وكذلك هناك أيضاً خانة فارغة بجوار كلمة رمز التحقق يلزم ملؤها بأرقام موضوعة بمربع أسفل الخانة.

ومن الضروري توضيح أنه عادةً نتيجة لـلضغط على الموقع؛ تختفي الأرقام بالمربع، وعندها يتوجّب عليك بتلك الوضعية تجديد الصفحة وإعادة تحميلها.

بعد هذا إنقر على رمز الأتي.

سوف يتم إرسال كلمة السر الحديثة التي يقررها النظام على البريد الإلكتروني المدون بالموقع.

وفي النهاية بعد إستكمال كل هذه البيانات يلاحظ ظهور النتائج الخاصة بالطالب وجميع المعلومات الخاصة بالعملية التعليمية في المرحلة التي يوجد بها الطالب سواء كانت المرحلة الإبتدائية، أو الثانوية، أو المتوسطة.

ونظراً للقلق الذي ينتاب الطلاب بسبب عدم ظهور بعض النتائج، فقد راعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن يتم عرض النتائج التي لم تظهر في أقرب وقت، ومن المعروف أنه يتم عرض النتائج الخاصة بالشهادة الإبتدائية أولًا بإعتبار أنهم أول من أكمل الإختبارات ثم بعد ذلك تظهر نتائج الصفوف الأخرى تباعاً عبر نظام نور.

إن كان لديكم أي استفسارات حول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق أو اشعار درجات الفصل نظام نور يمكنكم أن تتركوها لنا في صندوق التعليقات أسفل الموضوع، وسنجيب عليكم.