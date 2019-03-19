شكرا لقرائتكم خبر عن «مشاريع الرياض الكبرى» تزهر إبداعاً وفناً.. «تزرعي الصحرا ورود» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

لن يكون يوم الثلاثاء الـ19 من مارس 2019 يوماً عادياً على العاصمة الرياض، إذ شملها خادم الحرمين الشريفين بكريم عنايته بإطلاقه 4 مشاريع نوعية كبرى تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، تشمل: «مشروع حديقة الملك سلمان» و«مشروع الرياض الخضراء» و«مشروع المسار الرياضي» و«مشروع الرياض آرت».

فمع كل شخص ينادي بـ«قلبي تولّع بالرياض... حب ورثته من الجدود»، سيعيش بدءا من اليوم تاريخها المسطر على «صفحة ناصعة البياض»، الذي ينبئ عن مستقبل زاهر يزرع «الصحرا ورود»، ليعبر عنها بـ«يا نجد يا أرضي وسماي... يعجز عن الوصف اللسان».

وتتضمن هذه المشاريع جميع جوانب الرفاهية في الحياة، ولا مناص فيها عن جوانب الفنون والإبداع، إذ ستشهد العاصمة إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، ما سيحيلها إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين.

وضمن المشاريع، ستشتمل حديقة الملك سلمان على «مجمع ملكي للفنون» يقام على مساحة تزيد على 400 ألف متر مربع، يضم مسرحا وطنيا بسعة 2500 مقعد، وخمسة مسارح مغلقة متنوعة الأحجام، ومسرحا خارجيا في الهواء الطلق يستوعب 8000 مشاهد، إلى جانب مجمع للسينما يضم ثلاث قاعات، وأكاديميات ومعاهد للفنون: (أكاديمية الفنون البصرية، أكاديمية فنون التمثيل، معهد الفنون، ومعهد الموسيقى) ومركز تعليمي يعنى بتنمية مواهب الأطفال.

فيما يتضمن مشروع المسار الرياضي، (المكون من 8 مكونات رئيسية تتوزع بين أجزائه المختلفة) منطقة الفنون، التي تمتد شرق طريق الملك خالد بطول 3 كيلو مترات، وتضم أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية إلى جانب مجموعة من المراكز والمعارض والمكتبات والاستديوهات وساحات العروض، ومنتديات الفنون وقاعات المحاضرات.

ويهدف مشروع «الرياض آرت» إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

ويتضمن المشروع 10 برامج تشمل:

1- ساحات الفن: معارض لفنانين مرموقين في ساحات المدينة تتيح التفاعل بين الفنانين والسكان.

2- حدائق المرح: تصميم وتنفيذ ألعاب حدائق الأحياء من قبل فنانين معروفين.

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3- جواهر الرياض: نشر مجموعة من الأعمال الفنية القيّمة في الوجهات السياحية بالمدينة.

4- بوابات الرياض: تنفيذ بوابات عند مداخل مدينة الرياض بتصاميم إبداعية.

5- ميادين الفن: إقامة مجسمات فنية في أهم تقاطعات طرق المدينة.

6- محطات الفن: نشر أعمال فنية في محطات قطار وحافلات الرياض.

7- الفن العابر: تصميم جسور المشاة من قبل فنانين لتعزيز ترابط المدينة وتشجيع حركة المشاة.

8- وادي الفن: تنفيذ أعمال فنية تتناسب مع طبيعة أودية المدينة ونشر أعمال فنية على الجسور باستخدام الإضاءة.

9- متنزه الفنون: إقامة متنزه للفنون يحوي مجموعة من الأعمال والمجسمات الفنية.

10- معلم الرياض: إقامة معلم فني يرمز لمدينة الرياض.

11- احتفالية النور: تنظيم احتفال سنوي يعرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة.

وسيسهم مشروع «الرياض آرت» في إطلاق آفاق جديدة للحركة الإبداعية في المدينة، وجعل الرياض حاضنة للأعمال الفنية الإبداعية وملتقى للفنانين والمختصين والمهتمين من كافة أرجاء العالم، إلى جانب مساهمته في خلق فرصة مميزة أمام الفنانين المحليين والعالميين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار المدينة، وتعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي في المجتمع، وتحفيز الحركة السياحية والترفيهية في المدينة.