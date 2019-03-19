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شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: «مشروع المسار الرياضي» سيعزز ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مشروع المسار الرياضي الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين اليوم (الثلاثاء)، ضمن «مشاريع الرياض الكبرى»، سيساهم بإذن الله في تعزيز ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة.
وقال الربيعة عبر حسابه في «تويتر»: «أتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إطلاق مشاريع الرياض الكبرى، ومن ضمنها مشروع المسار الرياضي».
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