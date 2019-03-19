شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض آرت».. آفاق جديدة للحركة الإبداعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

في سبيل إطلاق آفاق جديدة للحركة الإبداعية السعودية في العاصمة، من المنتظر أن يسهم مشروع «الرياض آرت» في جعل مدينة الرياض حاضنة للأعمال الفنية الإبداعية، وملتقى للفنانين، والمختصين، والمهتمين من أرجاء العالم.

«الرياض آرت» الهادف إلى التركيز على جذب الفنانين، والمختصين، والخبراء، والمبتكرين؛ لتحقيق التفاعل المجتمعي مع الإبداع والمبدعين، لتحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح عبر استثمار بوابات المدينة، وواجهاتها، وساحتها، وحدائقها، وميادينها، وجسورها، ومحطاتها؛ لعرض أكثر من 1000 عمل ومَعلم فني لمبدعين سعوديين وعالميين.

وسيشمل «الرياض آرت» 10 برامج لتغطية الحدائق، والمنتزهات، والأحياء، والميادين، والساحات العامة، ومحطات النقل، والجسور، ومداخل المدينة، والواجهات السياحية في المدينة.

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وسينظم «الرياض آرت»، «احتفال النور» السنوي، المشتمل على الأعمال الفنية التفاعلية، وتقنيات الصوت والضوء، التي ستجعل من الرياض وجهة مميزة لمحبي الفنون والإبداع، الذي سيسهم في إيجاد فرص مميزة أمام الفنانين المحليين والعالميين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار مدينة الرياض.

تعزيز «الرياض آرت» للتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي، وتحفيز حركة السياحة والترفيه في المدينة، إضافة إلى توفيره 30 ألف فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات عبر مراحل تنفيذ المشروع التي تبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019.