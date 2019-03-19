مجلس المحافظين لكليات نياجرا العالمية يزور كلية السياحة والفندقة بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

زار وفد من مجلس المحافظين لكليات نياجرا العالمية الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالطائف أمس للالتقاء بطلاب وأساتذة الكلية والاطلاع على البرامج المقدمة وسير العمل بالكلية.

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وتجول الوفد الزائر في أقسام الكلية المختلفة، وقسم السنة التحضيرية وأقسام إدارة وتنظيم الفعاليات والصحة والسلامة المهنية، كما زار الوفد معرض الصور الفوتوجرافية والفن التشكيلي الذي يصور ثقافة الطائف، ومعرض الفنون اليدوية المعبرة عن عراقة الطائف من تنظيم فريق سكتش آرت.

بعد ذلك ألقى عميد الكلية الدكتور أحمد محمد ظافر كلمة رحب فيها بالوفد الزائر وشكرهم على حضورهم ودعمهم لبرامج الكلية، مبينا أن الكلية تضم بين جنباتها 450 طالبا ينهلون من مختلف العلوم العملية والنظرية والتطبيقية، لافتا إلى أن الكلية خرجت منذ تأسيسها وحتى حلول الفصل التدريبي الحالي ثلاث دفعات.

وأعرب الوفد الزائر عن سعادته بما شاهده خلال هذه الزيارة وما لمسه من ارتياح كبير خلال لقائه بأساتذة وطلاب الكلية، مشيرا إلى أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال رؤيتها 2030 التي تهتم بالجانب التنموي للبلاد في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والتعليمية وغيرها، وينعكس بلا شك على ازدهار الوطن.