تدريب طلاب أم القرى إعلاميا في مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان - مكة المكرمة

كشف رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور سالم عريجة لـ"مكة" عن الخطط المستقبلية لتوجهات قسم الإعلام، والتي تتمحور في تطوير المناهج الدراسية وإنشاء استديو تلفزيوني وآخر سينمائي، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر لتدريب وتطوير مهارات الطلاب إعلاميا كما سيتم دراسة إمكانية تدريب طالبات قسم الإعلام .

وقال: يأتي تطوير المناهج الدراسية للقسم بما يتوافق مع متطلبات السوق ورؤية 2030، وبما يخدم تطلعات القسم في قطاع الإعلام، ولدينا كوادر متميزة في هذا الجانب، حيث إن خريجي هذا القسم يشغلون مناصب مهمة في مجال صناعة الإعلام، منوها بالعمل على تطوير مهارات الطلاب مهنيا ومعرفيا من أجل المساهمة الفاعلة المستقبلية في صناعة الأفلام السينمائية والروائية.

من جهة أخرى تسلم اليوم مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل 4 جوائز حققها قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية على مستوى العالم العربي والمحلي في الأفلام الوثائقية والتوعوية، وهنأ طلاب القسم على تحقيقهم هذا الإنجاز المتميز، مشيرا إلى أن حصولهم على الجوائز يأتي نظير ما يتميز به القسم من كفاءات أكاديمية ذات تأهيل عال وبيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، أسهمت في تخريج كوادر وطنية تخدم الوطن والمجتمع.

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الجوائز التي حققها قسم الإعلام

المركز الثالث في مجال الأفلام الروائية القصيرة عن فيلم "المعجزة"، من بين 38 جامعة عربية

جائزة في المسابقة الدولية لمهرجان الشروق الرابع لإبداعات طلاب الإعلام

المركزان الأول والثاني في مسار الأفلام التوعوية من بين 19 فيلما على مستوى اللقاء العلمي العاشر

المركز الثاني من 69 منافسا عن فيلم مسابقة "أبوعجرم" ببلدية أبوعجرم بالجوف.